Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören

Van’ın Erciş ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde bir tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un kızı Nilay Dursun, Galatasaray Lisesi’nden çok sayıda arkadaşı ve sevenleri katıldı.

"YAPTIĞI HER HİZMET İÇİN KENDİSİNE MİNNETTARIZ"

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir konuşma gerçekleştirdi. Dursun’un ‘Memleketin kara yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep birlikte Anadolu’yuz’ sözü ile konuşmasına başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Değerleri hocam yine memleketi için koşarken bizleri derin bir keder içinde bıraktı. Bir akademisyen bir bürokrat bir kültür insanı olarak görev aldığı makamlarda gerçekleştirdiği çalışmalar, hayata geçirdiği projeler ve ilham olduğu gençlerle düşlerinin çoğunun gerçekleştirdiği bir profesördür. Çoğunu diyorum çünkü beraberce gerçekleştirdiğimiz çok proje vardı. Bilinçli ve donanımlı bir nesil yerleştirmek için bir yandan projeler hayata geçirirken bir yandan da genç kuşakla beraber oldu, dijital medyaya büyük bir ustalıkla dahil oldu. İçişleri Bakanlığı’ndaki görevlerinden bakanlığımız bünyesinden gerçekleştirdiği bir çok proje, miniatürk projesinden, Ayasofya ve Topkapı Sarayı müzesinde gerçekleştirdiği birçok yeniliğe son olarak bakan yardımcısı olarak yaptığı her hizmet için minnettarız” dedi.