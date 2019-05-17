Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy “5. Geleneksel Cemaat Vakıfları İftarı”na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5. Geleneksel Cemaat Vakıfları İftarına katıldı. İstanbul’daki azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, “İslamofobi körüklenmekte. Sizlerden isteğimiz, en az bizler kadar bunun karşısında durmanız, İslamofobiye karşı mücadelede kararlı adımlar atmanızdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu’nda özel bir otelde düzenlenen 5. Geleneksel Cemaat Vakıfları İftarına katıldı. İftara Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un yanı sıra eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, organizasyonun bu yılki ev sahibi İstanbul Süryani Katolik Vakfı Başkanı Zeki Basatemir, Cemaat Vakıfları Temsilcisi ve Vakıflar Meclis Üyesi Moris Levi ve Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani, Keldani, Bulgar, Gürcü, Karayim Vakıfları da katıldı. Programda bulunan vatandaşlar, okunan ezanla birlikte dualar eşliğinde oruçların açtı.

“Farklılıklarımız birlikte yaşamamızın önünde bir engel değildir”

İftarın ardından konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İnsanlık medeniyetinin filizlendiği ve görkemli bir tarihe dönüştüğü topraklarda yaşıyoruz. Anadolu, bir arada yaşama kültürünün de vatanı olduğunu, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ile bize adeta haykırmıştır. Tarihi değiştiren bu arkeolojik yapı, farklı kültürlerin, üstelik din gibi son derece hassas bir değer için birlikte çalıştığını göstermiştir. Bu birliktelik tarihin akışını tamamen değiştirmiş ve farklılıklarımızın birlikte yaşamanızın önünde bir engel olmadığını göstermiştir. Birlik olduğumuz zaman ise hiçbir şey imkânsız değildir. Anadolu diyor ki; bundan 12 bin yıl önce yaşayan insanlar birlik olduğu için bugün çok övündüğünüz o medeniyetiniz var. Ama o medeniyeti var eden anlayışı unutursanız ne kadar kırılgan bir zeminde olduğunuzu anlamanız uzun sürmeyecektir. Son 17 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu toprakların bizlere anlattığı gerçekleri, ecdadımızın mirası ve inancımızın gereği olan hoşgörüyle başımızın üstünde tuttuk. Türk-İslam medeniyetinin tarih boyunca koruduğu, Yunus’un dilinde ses bulan ‘Yaradılanı severim Yaradan’dan ötürü.’ düşüncesinin, ayrımcılığın, ırkçılığın özellikle yayılmaya çalışıldığı günümüzde ne denli kıymetli bir emanet olduğunu daha iyi anlıyoruz. İşte burada sizlerle, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu, insanlık paydasında aynı sofrada oturup, nimeti paylaşmanın güzelliğini birlikte idrak ediyoruz. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ‘Veren el alan elden hayırlıdır’ hadisi ile Hz. İsa’nın ‘Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur’ öğüdünün işaret ettiği aynı ulvi değerleri görmezden gelecek kadar körelmiş kalplere, Türkiye’deki birliğimiz ve beraberliğimizin yol gösterici olmasını diliyorum” dedi.