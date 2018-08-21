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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: -"Türkiye çok büyük zorluklarla karşı karşıya, çok büyük bir oyunun içinde. El birliğiyle bir bütün olarak, hep beraber hareket ederek bu zorlukları aşmaya başladık, aşmaya devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye çok büyük zorluklarla karşı karşıya, çok büyük bir oyunun içinde. El birliğiyle bir bütün olarak, hep beraber hareket ederek bu zorlukları aşmaya başladık, aşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kemer ilçesindeki Kiriş Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın mübarek bir gün olduğunu belirtti.

Bayramların, toplumun ihtiyacı oluğu bir huzur ve barış günü olduğunu vurgulayan Ersoy, "İnşallah bu mübarek gün daha büyük huzur ve barışa vesile olur. Türkiye çok büyük zorluklarla karşı karşıya, çok büyük bir oyunun içinde. El birliğiyle bir bütün olarak, hep beraber hareket ederek bu zorlukları aşmaya başladık, aşmaya devam edeceğiz. İnşallah bunlara vesile olur. Daha nice mutlu bayramlar yaşarız." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, daha sonra namazdan çıkan vatandaşlarla bayramlaştı.

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Antalya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

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