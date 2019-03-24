Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Kemer ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle buluşmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bir süre önce yenilenen ünlü Konyaaltı Sahili'ni inceledi.

Türel ve AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç ile Lara bölgesindeki Falez Parkı'ndan Lara Caddesi'ne kadar yürüyen Ersoy, vatandaşla sohbet etti, onlara karanfil dağıttı.

Daha sonra, Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Ersoy, vatandaşın istek ve sorunlarını dinledi.

Ersoy, Cumhuriyet Meydanı ve Dönerciler Çarşısı'nda da esnafla bir araya geldi.

