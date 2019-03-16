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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gemlik ilçesinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İznik ilçesindeki ziyaretlerini tamamlamasının ardından kara yoluyla Gemlik'e geçen Ersoy, vatandaşları ve esnafı selamlayarak bir süre sohbet etti.

Gemlik'te hayata geçirilmesi planlanan iskele ve marina projelerini inceleyen Ersoy, yaptığı açıklamada, özellikle sahil bandının turizme kazandırılmasıyla ilgili projeleri gözden geçirdiklerini söyledi.

Projelerin, ağırlıklı olarak yerli turistlere yönelik olduğu bilgisini paylaşan Ersoy, "Hem şehri rahatlatacak hem de çevre ilçelerin ihtiyacını karşılayacak çok güzel projeler olmuş. Biz de gereken desteği vereceğiz. İnşallah projeler realize oldukça hem öncesinde hem sonrasında, hem fikirlerimizi vereceğiz hem desteklerimizi vereceğiz. Çok güzel rötuşlar ve uygulamalarla hayata geçirilebilecek projeler. Nisan ayı itibarıyla Ankara'da tekrar gözden geçireceğiz." diye konuştu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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