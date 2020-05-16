Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV ekibinden Merih Ak'ın sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Bodrum Kalesi A'dan Z'ye restore edildi. Surda yeni yerler keşfedildi, restorasyondan geçirdik. Haziran sonunda restorasyonu tamamlayıp ziyarete açacağız.

Önceki tanıtımlar virüs sonrası çıkışımızı hızlandıracak. Yoğun turist gelen ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz. Haziran ortasından sonra dış turizm trafiği başlar.

Yeni kurallar için sertfikasyon programı başlattık. Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak.

Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir.

Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar.

"YURT İÇİ UÇUŞLAR MAYIS SONUNDA BAŞLAYABİLİR"

Verilere göre yurt içi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ

Galataport'a 5 Nisan gibi ilk gemi yanaşacaktı. Maalesef olmadı. Hızlı bir ivmenin başlayacağını düşünüyorum. Galataport'tan başlayıp AKM'de biten Kültür Yolu planladık. Eylülden itibaren Atlas Sineması'nda galalar düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi içine Kültür Sokağı inşa ediyoruz.

