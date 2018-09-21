Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarının sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Ersoy, Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" merkezi olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde, bakanlığının koordinesinde 2014'te başlatılan kazı çalışmalarını inceledi.
Kazı ekibi başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun, Bakan Ersoy'a kaledeki çalışmalar ve kazılarda gün yüzüne çıkarılan Mithras Tapınağı'yla ilgili bilgi verdi.
Kalede fotoğraf çekilen Ersoy'a Zerzevan Kalesi'nin yer aldığı tablo hediye edildi.
Bakan Ersoy'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak eşlik etti.
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