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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Erzincan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 22:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Cumhurbaşkanımız turizmi öncelikli ve stratejik sektör ilan etti. Bu doğrultuda hem turist sayısını hem turizm gelirlerini Türkiye genelinde artırmak istedik ve bu bağlamda da yeni alanları yaratıyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız turizmi öncelikli ve stratejik sektör ilan etti. Bu doğrultuda hem turist sayısını hem turizm gelirlerini Türkiye genelinde arttırmak istedik ve bu bağlamda da yeni alanları yaratıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı" kapsamında 5 saat süren tren yolculuğunun ardından geldiği Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Ali Demirsoy Doğa Tarih Müzesi'ni ziyaret etti.

Buradaki konferans salonunda vatandaşlara seslenen Ersoy, Erzincan'dan Kemaliye ilçesine kadar yaptıkları geziden keyif aldığını belirterek, kentin turizm açısından ciddi potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Ersoy, "Açıkçası yaklaşık 35 yıllık turizmciyim. Daha önce Erzincan’a niye gelmedim, Karanlık Kanyonu niye görmedim diye kendi kendime sordum." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizme büyük önem verdiğini aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız turizmi öncelikli ve stratejik sektör ilan etti. Bu doğrultuda hem turist sayısını hem turizm gelirlerini Türkiye genelinde artırmak istedik ve bu bağlamda da yeni alanları yaratıyoruz. Erzincan'ın bu turizm projesi bizim açımızdan da iyi bir fırsat oldu. Erzincan, hem turist sayısını hem de ülkenin turizm gelirlerini artırmak için çok fazla fırsatlar tanıyor. Çok ciddi potansiyeliniz var ve sadece daha önce tanıtma fırsatı olmamış. Belli bir plan ve program dahilinde şehirde ve ilçelerde hem turizmi organize edeceğiz hem de çok iyi bir tanıtım yapacağız."

Bakan Ersoy, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve beraberindekilerle Kemaliye ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılmasının ardından, trenle tekrar Erzincan'a döndü.

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