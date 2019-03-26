Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Fethiye’de

Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmciler ile bir araya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, Fethiye Telmessos Antik tiyatroyu yerinde inceleyerek bilgiler verdi. Fethiye’de ilk olarak turizmciler ile bir araya gelen Bakan Ersoy, daha sonra restorasyonu yarıda kalan Türkiye’de denize en yakın konumda bulunan Telmessos Antik tiyatrosunda incelemelerde bulunarak, tiyatronun restorasyonun 2020 yılında programa alınacağı müjdesini verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, “Turizm gelirlerini konaklama dışında da turistin harcama yapabilmesi için özellikle turizm bölgelerinde farklı aktiviteler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Fethiye’de özellikle antik tiyatroyu ziyaret ettik. İhalesinde bir sıkıntı çıktığı için ihalesi iptal olmuştu. Önümüzdeki yıl 12 aylık restorasyon sürecinden antik tiyatroyu değerlendireceğiz. Bizim açımızdan 2 tane önemi var. Antik tiyatronun Türkiye’ye kazandırılması, turizme kazandırılması açısından önemli. Ama daha da önemlisi; antik tiyatro Fethiye’nin tam merkezinde bulunuyor. Bu özelliğiyle de dünyada denize sıfır konumda olan tek tiyatro. Restorasyonu tamamlandıktan sonra 500 kişilik bir tiyatro olacak. Burayı kültür ve sanat merkezi açısından kullanabilmek için faydalı. Turizm sezonunu uzatmak ve daha kaliteli bir turist istiyorsak kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm yapmamız gerekiyor. Böylelikle burada organize olacak aktivitelerle bizim Kültür Bakanlığımıza bağlı aktiviteler ve özel sektörün gerçekleştireceği aktivitelerle insanların tesislerden çıkıp şehir merkezine gelmeleri, şehir merkezinde aktiviteleri izledikten sonra tekrar şehir merkezine de turizmden gelir kazandırmaları açısından önemli. Projeyi hassasiyetle destekliyoruz. Önümüzdeki yıl restorasyon programı içine Fethiye’deki antik tiyatroyu katacağız” dedi. Ersoy, "Turizm bölgeleri beni görmeye alışsın" diyerek, "Benim çok sık gezmem gerekiyor ki zaten benim işim bu. Bakanlık olarak turizm yerlerini yerinde gezip görmem ve tespit etmem gerekiyor. Benim bakanlığımda ilgili sorunlar çok çabuk çözülecek konular. Onların hepsini hemen gündeme alacağız ve Nisan ayında hızlı bir şekilde karara bağlayıp uygulamaya geçeceğiz. Gerekli kaynakları da aktarıp hızlı bir şekilde çözülecek sorunlar. Bakanlıklarla ilgili konularda projeleri hazırlasınlar, bizlerle paylaşsınlar. Biz kendi bakış açısıyla gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yaptıktan sonra ilgili bakan arkadaşlarımızın da katıldığı ilgili bir toplantı düzenleyeceğiz. Birikmiş bir sorunu kalmayacak. Kanunlara, nizama, yönetmeliklere uygun olanların hepsini halledeceğiz. Olmayanların da neden olamadığını turizm sektörü temsilcilerine anlatacağız. Fethiye’nin çok aşılamayacak bir sıkıntısı yok" şeklinde konuştu.

"İstanbul’u düzenleyemezseniz, Ege’de başarılı olma şansınız yok"

Kruvaziyer turizm hatırlatmasına yönelik Bakan Ersoy, “Kruvaziyer Fethiye’nin sorunu değil. Kruaziyerin Ege’ye gelmesi ve Ege’den devam etmesi gerekiyor. O yüzden İstanbul’da ihtiyaç var. Biz İstanbul’daki liman işini bu yıl halledeceğiz. Kruvaziyer liman ihalesi gerekiyor çünkü Karaköy Mayıs 2020’de hayata geçecek. Ama o da 3 tane büyük gemi alabiliyor. Sonrasında yeterli kalmıyor. 5 veya 6 tane gemiyi kapsayacak yeni bir limana ihtiyaç var. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile bu işi halletmemiz gerekiyor ve halledeceğiz de. Talep de var yer de netleşti. Bir projede uzlaşacağız. Hızlı bir şekilde ihaleye çıkıp netleştireceğiz. Orada hem talep var hem de yatırımcı firma var. Özellikle tur gemi operatörleri yapmak istiyorlar. Bu da bizim için avantaj. Demek ki İstanbul açısından talep olacak. Eğer siz İstanbul’u düzenleyemezseniz Ege’de başarılı olma şansınız yok çünkü İstanbul’a geçecek büyük gemiler Ege’de stopover yapıyorlar. Önce biz İstanbul’u halledeceğiz daha sonra Fethiye’yi ihtiyaç dahilinde yaparız” dedi.

Bölgenin en büyük sorununun uçak seferleri olduğunu ve Türk Hava Yolları’nın bununla ilgili bir desteği olup olmayacağı sorusuna Bakan Ersoy, “Türkiye ağırlıklı yazlık bölgeler charter destinasyon olarak anılıyor. Yüzde 80-85 yolcu charter uçuşları tur operatörleri ile geliyor. Burada nitelikli turiste geçiş açısından bir çalışma başlattık. Geçen yılın sonunda Türk Hava Yolları bir protokol imzaladık. Nisan ayı itibariyle hayata geçiyor. İlk etapta 67 sefer haftalıktı ama şimdi biz onu 72’ye çıkarttık. Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına Türkiye’ye en çok yolcu tedariği veren ülkelerden; İngiltere’den, Almanya’dan, Rusya’dan ve körfez ülkelerinden uçuşlara tarifi seferlere Nisan ayı itibariyle Türk Hava Yolları başlıyor. Türk Hava Yollarına biz destek veriyoruz. Tanıtım desteği veriyoruz. Ama biliyorsunuz dünya genelinde uçuş yasağı geldi. Bu sıkıntı yaratıyor. Dünyanın birçok yerinde filolarda azalma var. Biz önümüzdeki yıldan itibaren Türk Hava Yolları filosuna yeni İstanbul Havalimanının devreye girmesi ile birlikte önden yer kalmadığı için THY yeni uçak filosuna dahil ediyor. Bu yeni gelen uçaklarla birlikte biz de bu sayıyı arttıracağız. Yani haftalık 72 olan direk uçuşları 2023’e kadar 500 sefere kadar çıkarmaya çalışıyoruz. THY’ye uçuş desteği vererek bu sorunu çözeceğiz. Biz bu operasyonda Türk Hava Yolları ile sınırlı tutmak istemiyoruz” dedi.