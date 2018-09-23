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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti ile Zeugma Mozaik Müzesi'nde incelemelerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs köyü sınırlarında bulunan ve "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Zeugma Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Ersoy, Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çıkarılan mozaikleri inceledi.

Ersoy, daha sonra tekneyle Rumkale ve Halfeti'de incelemelerde bulundu.

Dünyanın alanında en büyük müzelerinden olan Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezerek, Müze Müdürü Emine Öztürk'ten müzeyle ilgili brifing alan Ersoy, Gümrük Hanında dibek kahvesi içti, ardından tarihi bakırcılar çarşısını ziyaret etti.

Bakan Ersoy'a, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

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Gaziantep Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Zeugma Antik Kenti

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