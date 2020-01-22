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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilave bölümler yapılması planlanan Aladağ Kayak Merkezi'ni inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilave bölümler yapılması planlanan Aladağ Kayak Merkezi'ni inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilave bölümler yapılması planlanan Aladağ Kayak Merkezi'ni inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ek bölümler yapılması planlanan Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya gelen Bakan Ersoy'u, Konya Tren Garı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bazı milletvekilleri karşıladı. Ardından, beraberindekilerle Derbent ilçesine giden Bakan Ersoy, ilave bölümler yapılması planlanan Aladağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Hazırlanan projenin maketini inceleyerek merkeze ilişkin yetkililerden bilgi alan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Derbent’i önemli bir kayak merkezi haline getirmek için yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini söyledi. Bölgenin yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Ersoy, “Doğru planlama için bazı istediğimiz raporlamalar var. Bunlarla ilgili sezon boyu çalışılması gerekiyor. Bir haftada, 10 günde çıkacak işler değil. Karın hareketliliğine göre çıkarılması gereken bazı raporlar var. O raporları da tamamlayacaklar, nisan ayı gibi tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi bir proje için gayret gösterdiklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Derbent aslında, Konya'nın hızlı tren bağlantılarından dolayı şanslı bir bölge. Özelikle iç pazardan çok rahat beslenebiliyor. İstanbul ile ileride olacak İzmir ve Ankara bağlantısıyla üç büyük şehirden de çok rahat kayakçı alma potansiyeline sahip. İstediğimiz raporlar da umduğumuz gibi çıkarsa inşallah çıkacak gibi gözüküyor, Derbent ileride iyi bir kayak merkezi olur."

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Aladağ Kayak Merkezi Derbent Konya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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