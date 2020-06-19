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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.

ANTALYA HABERLERİ  | 19.06.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.


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İkindi
16:55
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20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Cem Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Huzur Eczanesi
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Müğren Eczanesi
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Özgür Eczanesi
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