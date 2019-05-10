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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul’da ’Galataport Projesini’ inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da ’Galataport Projesi’nde incelemelerde bulunduğunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak İstanbul’daki Galataport Projesine incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul’da ’Galataport Projesini’ inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da ’Galataport Projesi’nde incelemelerde bulunduğunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak İstanbul’daki Galataport Projesine incelemelerde bulunduğunu kaydetti. Ersoy, "2020 yılına yetişecek olan proje hem cruise limanı hem de İstanbul’un ihtiyaç duyduğu bir turizm kompleksi olarak dünyaya örnek bir projedir. Proje ile İstanbul’a yılda ortalama 2 milyon 500 bin turist gelmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul’da ’Galataport Projesini’ inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul’da ’Galataport Projesini’ inceledi

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