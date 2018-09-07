Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İzmir'de

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Uygarlık Müzesi yapılması düşünülen binada incelemelerde bulundu.
Bakan Ersoy, bu yıl 87'ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) katılmak üzere geldiği kentte, Alsancak'ta bulunan Ege Uygarlık Müzesi yapılması planlanan eski tekel binasında inceleme yaptı.
1884 yılında inşa edilen binayla ilgili İzmir Röleve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram’dan bilgi alan Ersoy, bina maketini inceledi.
Ersoy, daha sonra binayı gezerek, restorasyon sonrası görünümle ilgili sinevizyonu izledi.
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