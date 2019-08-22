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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çavuşoğlu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile makamında görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çavuşoğlu ile görüştü

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile makamında görüştü. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ersoy’un ülkeyi ve bakanlığını ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ersoy’un kendilerini Ankara ziyaretlerinde çok samimi ve içten karşıladığını hatırlatarak yeniden teşekkür etti.
Çavuşoğlu, Ersoy ile Ankara’da ve KKTC’de gerçekleştirdikleri ön görüşmede, KKTC’nin geleceğinde kültürün çok önemli olduğunu ve kültürel varlıkların tespit ve değerlendirmesinde, halkla buluşmasında kendilerine her türlü desteğin verileceğinin ifade edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, kültürel ilişkilerin bir usul içerisinde yürütülmesi adına önceden başlamış olan protokol çalışmalarının çok ivedi şekilde sonuçlandırılması için mutabakata vardıklarını da belirtti.
Bu çalışmaları protokolle zapt altına aldıktan sonra ülkemizde gelecek nesillere taşınması gereken kültürel öğelerin, halkla buluşması noktasında oluşan fikir birliğinin hayata geçirilmesi noktasında destek alarak faaliyetlere başlayacaklarını anlatan Çavuşoğlu, “Sayın bakanın KKTC’ye bakış açısına ve vizyonuna teşekkür ederim, buradaki kültürü de Türkiye’deki kültürün bir parçası olarak görmesi nedeniyle de müteşekkirim” dedi.

“İşleri her zaman tek millet iki devlet esasıyla yürütüyoruz”
Çavuşoğlu, “Biz her zaman tek millet 2 devlet esasıyla işleri yürütüyoruz ve kültürümüzün her tarafa yayılması anlamında işbirliğimizi en iyi şekilde geliştireceğimizi, söylüyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaptığı konuşmada, geçmişte KKTC’yi birçok kez ziyaret ettiğini ancak birkaç senedir iş yoğunluğundan fırsat bulamadığını dile getirerek, sıcak karşılama için herkese teşekkür etti.
Ersoy ’’Çavuşoğlu ile önceki görüşmelerde aldıkları kararlar olduğunu, öncelikli olarak sonuçlandıracakları konunun, Eylül ayı içinde öncekinin sona erdirilerek yeni protokol çalışmasının hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

“İlk olarak Arap Ali Destanı’nın sergilenmesini amaçlıyoruz”
Kıbrıslı sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanlığının istihdam ettiği sanatçılarla Kıbrıs’a özgü oyunlar sergilemesini planladıklarını anlatan Ersoy, “İlk olarak Devlet Opera ve Bale ekibimizle Arap Ali Destanı’nın sergilenmesini amaçlıyoruz” dedi.
Ersoy, bu tür organizasyonların sürekli ve devamlı olmasını istediklerini vurgulayarak, bu bağlamda ağırlıklı olarak KKTC’li sanatçılardan oluşacak 2-3 oyun hazırlayarak, her yıl 3 kez KKTC’de, 1-2 kez Türkiye’de ve en az 1 kez Londra’da sergilenecek şekilde hazırlamayı planladıklarını söyledi.

“Kıbrıslı sanatçıların verimliliğini arttırmayı amaçlıyoruz”
Kıbrıslı sanatçıların verimliliğini arttırmak ve iki ülke arasındaki faaliyetlerin daha iç içe girmesini sağlamak amacını taşıdıklarını ifade eden Ersoy, “İlk etapta biz kendi genel müdürlüklerimize bu desteği vereceğiz daha sonra da belli bir seviyeye geldikten sonra da İnşallah burada genel müdürlüklerin açılması için nihai desteği vererek devam edeceğiz” dedi.
Ersoy, öncelikli olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın proje üreterek kendilerine sunması olduğunu söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti olarak bakanlık olarak KKTC’de geliştirilen projelerin maksimum seviyede desteklenmesi gibi bir irade var biz gelecek tüm projelere açığız” dedi.
Ersoy, önemli olanın Kıbrıs Kültürü’nün sadece Türkiye’de değil dünyada da tanınmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak bundan sonraki stratejilerini bunun üzerine kuracaklarını belirtti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, görüşmelerinin meyvesini KKTC halkının tarihinin oluşmasında büyük bir evre olan Arap Ali Destanı’nın opera sanatçıları tarafından sahnelenecek ve bunun uluslararası alanlara da ulaşacak olmasının kendilerini fazlasıyla motive ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çavuşoğlu ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çavuşoğlu ile görüştü

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