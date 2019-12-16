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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yerel saat ile 08.45’de KKTC’ye geldi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yerel saat ile 08.45’de KKTC’ye geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya geldi. Bakan Ersoy’u Ercan Havaalanı’nda KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel karşıladı. Bakan Ersoy, bugün saat 09.30’da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra saat 11.30’da KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.
Ersoy, daha sonra saat 14.00’te Ünal Üstel ile birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) KKTC’de hizmete girecek olan 62. yurt dışı ofisinin açılışına katılacak. Açılışın ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğindeki "KKTC Turizm Tanıtım Programı" çerçevesinde hazırlanan Kuzey Kıbrıs tanıtım filmlerinin sunumları gerçekleştirilecek. Sunumlar saat 15.30’da Golden Tulip Hotel’de yapılacak.
Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 20.45’te adadan ayrılacak.

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