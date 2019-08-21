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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın sabah gerçekleştireceği resmi görüşmeler öncesi bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın sabah gerçekleştireceği resmi görüşmeler öncesi bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya gelecek. Bakan Ersoy, yarın ilk olarak saat 10.00’da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından Ersoy, saat 11.00’de ise KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek.
Konuk bakan, resmi görüşmelerin ardından Alparslan Türkeş’in Lefkoşa Surlariçi’nde müzeye dönüştürülen evini de ziyaret edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.

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