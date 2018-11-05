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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Londra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "(Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı) Biliyorsunuz 40 milyonu geçeriz demiştik. Bu sene geçeceğiz inşallah. Son veriler öyle gösteriyor. Önümüzdeki seneye de ben yine bu seneki gibi yüzde 23'lük bir artış bekliyorum açıkçası. 48 milyonluk hedefi yakalayacağımızı umuyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Londra'da

LONDRA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019'da Türkiye'yi ziyaret edecek toplam turist sayısının 48 milyona ulaşmasını beklediğini söyledi.

Bakan Ersoy, İngiltere'nin başkenti Londra’da yapılan Dünya Seyahat Fuarı'nda (WTM) Türkiye'nin tanıtımın yapıldığı stantları ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye turizmi açısından 2018'in çıkışın yakalandığı bir dönem olduğunu belirterek, "Batılı ülkelerde sayının çok hızlı şekilde artmaya başladığı bir dönem. Özellikle İngiltere'den gelen sayısında çok ciddi artış var. Ben de gelmeden önce büyük tur operatörlerindeki arkadaşlarımı aradım. Çok ciddi erken rezervasyon artışı var. Biz İngiltere'den önümüzdeki sene için yaklaşık yüzde 30-35'lik bir büyüme öngörmüştük. Böyle giderse bu sanki gerçekleşecek gibi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin turizmde hedeflerine değinen Ersoy, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz 40 milyonu geçeriz demiştik. Bu sene geçeceğiz inşallah. Son veriler öyle gösteriyor. Önümüzdeki seneye de ben yine bu seneki gibi yüzde 23'lük bir artış bekliyorum açıkçası. 48 milyonluk hedefi yakalayacağımızı umuyorum. Her zaman söylediğim gibi bundan sonraki hedefimiz bizim kişiler ve sayılar olmaması lazım. Türkiye rekorları kırıldı. Krizin bize şöyle avantajı oldu biliyorsunuz. Belli pazarlarda çok ciddi ve hızlı bir daralmalar olunca, başka pazarlara kafamızı çevirdik.

Bunu bizim kişi başı gelire yansıtmamız gerekiyor. Bundan son konsantrasyon noktamızın bir tek bu olması lazım. Önemli olan bundan sonra gelen turistin nitelikli turist olması için çaba harcamamız lazım. Konaklama dışında harcama yapabilecek gelir durumu yüksek turistleri hedeflememiz lazım. O yüzden de 2019 itibarıyla tanıtım pazarlama politikalarımızı bu seviyede yapıyoruz. Bir değişiklik daha yapacağız 2019'da istatistik verilerini değiştireceğiz. Biliyorsunuz biz tamamen kişi başı gelire endeksliyiz ama kişi başı gelir gecelik gelir olmadan bir şey ifade etmiyor. Biz bunları 2019'da gecelik kişi başı gelir üzerine konuşmaya başlayacağız. Destinasyon bazında kişi başı gecelik gelir üzerine olacak."

Türkiye’de son 10 yıldır turizmin ciddi bir şekilde çeşitlendiğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Daha önce ağırlıklı olarak resort turizm konuşulurken ki ortalaması 10 gecedir biliyorsunuz şimdi alternatif olarak şehir turizmleri, kültür turizmleri, sağlık turizmleri gibi farklı turizmlere yönelmiş durumdayız. Bunların da gecelemeleri genelde daha düşük oluyor. Kişi başı gelir diye baktığımız zaman çok da gerçekçi gelir elde etmiş olmuyorsunuz. Kişi gece gelirini bundan sonra kıstas almaya başlarsak ki 2019 itibarıyla onu baz alacağız, ayrıca buna destinasyon bazında, seyahat ettikleri nokta bazında kişi gece geliri olarak sınıflandırırsak daha doğru politikalar üreteceğimizi düşünüyoruz. Bakanlık olarak 2019 itibarıyla destinasyon bazında kişi, gece, gelir verilerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Doğru verilerin de bu olduğunu düşünüyoruz."

- Turizm tanıtımında yeni fon

Nitelikli turisti çekebilmek için gerekli adımların hep birlikte atılması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Kriz durumlarından maalesef fiyatı kırmak beş dakika, fiyatı sonra tekrar yukarı çıkarmak beş yıl. Biraz bu acemi deneyimini yaşamamız gerekiyor. Bir daha başımıza gelirse beş dakikada fiyat kırmayacak bir sistem yaratmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, "Yılbaşı itibarıyla tekrar bireysel tanıtıma başlıyoruz. Nokta nokta operasyonel tanıtıma başlıyoruz. Yılbaşından itibaren özellikle İngiltere ve Almanya ana temsil noktalarımız olacak. Daha sonra buna Rusça konuşan ülkeleri ve Arap ülkelerini ekleyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin tanıtımı için yeni bir fonun hazırlıklarının yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Yılbaşına kadar özellikle Türkiye tanıtımı için yeni bir fonu oluşturmaya çalışıyoruz. Özel sektör turizm tanıtım ve yatırımlarında kendisini daha çok hissettirecek bu fonla birlikte. Bu zaten bizim keşfettiğimiz olay değil. Daha önce Dubai'de, Singapur'da, İngiltere'de birçok noktada hayata geçirilmiş bir proje. Biz bunu inşallah yılbaşına kadar tamamlayıp, yasalaştırıp 2019'dan itibaren Türkiye turizmi açısından hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye bir çıkış yakaladı. Şimdi hedefimiz kişi başı geliri artırmak." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret eden Ersoy, KKTC'li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ve Bulgar mevkidaşı Nikolina Angelkova ile bir araya geldi.

Mehmet Nuri Ersoy

Mehmet Nuri Ersoy

Mehmet Nuri Ersoy

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Londra

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