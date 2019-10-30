Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize’nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize’nin en büyük problemlerinden birinin turist profilindeki çeşit azlığı olduğunu belirterek, "Ağırlıklı olarak Türk ve Arap turistlerle çalışıyor. Buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız, 2020 itibariyle ve 2023’e kadar aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Meles köyünde ile çevre köylerde incelemelerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen incelemelerin ardından Bakan Ersoy, bir otelde turizm sektörüyle ilgilenen Rizeli iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından konuşan Bakan Ersoy, “Rize’nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı” ifadelerini kullanarak Karadeniz Bölgesi’nde de kendini gösteren bu turist profili sıkıntısının aşılması için çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Ersoy “Bugün turizmin 81 ile yayılması kapsamında yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Trabzon ile başladığımız, Rize ile devam ettiğimiz programın sonuna geldik. Özellikle Rize doğa turizmi ve alternatif turizmi ile ön planda olan bir bölgemiz. Hem yaylalardaki potansiyeli görmek hem de alternatif kayak turizmi ile ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz bu anlamda ziyaretlerde bulunduk. Belediye başkanlarımız ve turizm paydaşlarıyla küçükte olsa bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını dinledik notlarımızı aldık. Çözülebilecek sorunları hızlıca çözüp Rize’nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. Özellikle 2020 itibariyle tanıtımına ağırlık vereceğiz. Rize’nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı. Ağırlıklı olarak Türk ve Arap turistlerle çalışıyor. Buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız 2020 itibariyle ve 2023’e kadar da aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz’in sıkıntısı bu ve Karadeniz’in tamamında bu tarz da bir çalışma yağmayı planlıyoruz. Bunu ilave alternatif ürünlerle de destekleyip turist sayısını ve profilini arttırarak gelirlerini arttıracağız” dedi.