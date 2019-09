Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ürdün’de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Bütün gayemiz Filistin’de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesidir. Bunun yolu da 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi.

Ürdün’ün başkenti Amman’ı ziyaret eden Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Vahdet Filistin Mülteci Kampı’nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilenen Vahdet Kampı Kız Lisesinin açılışını yaptı. Türkiye’nin TİKA aracılığıyla kalkınma alanında edindiği deneyim ve birikimlerini 59 ülkede 61 program koordinasyon ofisiyle dünya genelinde 170’ten fazla ülkeye ulaştırdığını dile getiren Bakan Ersoy, Türkiye’nin yardım elini hep vicdanı ve iyiliği öne alarak uzattığını, dünya genelinde mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi kim varsa ulaşmaya çalıştığını söyledi. Bakan Ersoy, TİKA Amman Ofisi’nin de bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayarak, ofisin Ürdün’de faaliyete başladığı 2015’ten beri eğitimden tarıma, sağlıktan kültürel iş birliğine kadar geniş bir yelpazede projeler gerçekleştirdiğini anlattı. Kalkınma ve ilerleme yolunda bir ülkeyi hedeflerine ulaştıracak en temel gücün eğitimli ve nitelikli insan gücü olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, "Bu sebeple, eğitim her zaman TİKA’nın öncelikli faaliyet alanı olmaya devam edecektir. Türkiye, Ürdün’deki gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için desteklerini artırarak sürdürecektir" diye konuştu.

Bakan Ersoy, yenilenen okulda kız çocuklarının eğitim görecek olmasının önemine de değinerek, şöyle devam etti:

"Güçlü bir toplumun oluşması için ailenin ve özellikle kadının güçlendirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple, ülkemizde olduğu gibi, kalkınma iş birliğinde bulunduğumuz ülkelerde de kızların eğitim hayatına katılımının desteklenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz. İnanıyorum ki baştan aşağı yenilediğimiz, fen laboratuvarıyla, kütüphanesiyle, bilgisayar sınıfıyla çağdaş materyallerle donattığımız bu okulda eğitim görecek bin 500’ün üzerindeki Filistin kökenli kızımız eğitimlerine her zamankinden daha şevkle sarılacaklardır"