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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yakında yeni müjdelerimiz olacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.12.2024 16:14
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023'te ağırladığı turist sayısıyla 5. sıraya yükseldiğini açıkladı. Türkiye’ye iade edilen eserlerle ilgili de konuşan Ersoy, "Çok yakında yeni müjdelerimiz de gelecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yakında yeni müjdelerimiz olacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Ersoy, "2024'ün Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırlanmış. Bu oran, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artmış" dedi.

"2023'TE TÜRKİYE 5. SIRAYA YÜKSELDİ"

Bakan Ersoy 61 milyon toplam ziyaretçi ve 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri hedeflerine yaklaşıldığını belirterek ''2017 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısıyla dünyada 8. sırada olan Türkiye, 2023 yılı itibarıyla 5. sıraya yükselmiş durumdadır. Turizm geliri sıralamasında yine 2017’de 15., 2023’te 7. sıraya yükselme başarısını gösterdik.'' dedi.

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“YENİ MÜJDELER GELECEK”

Bakan Ersoy, Türkiye’ye iade edilen eserlerle ilgili de konuşarak ''Titizlikle yönettiğimiz iletişim, diplomasi ve hukuk süreçleri neticesinde, 2002-2024 yılları arasında ülkemize iadesini sağladığımız toplam eser sayısı 12.213 olmuştur. Çok yakında yeni müjdelerimiz de gelecek" dedi.

Bakan Ersoy ayrıca ücretsiz halk plajları projesinin 2025’te 22 plaja çıkarılacağını söyledi. Kültür Yolu Festivallerinin ise önümüzdeki yıl 20 şehre yayılacağını belirtti.

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Mehmet Nuri Ersoy
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