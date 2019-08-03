Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bayram tatili açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." dedi.

Ersoy, Bodrum ilçesinde katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'nin tadilatıyla ilgili bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını ifade eden Ersoy, "Burada öncelikli amacımız Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az iki kez organizasyon gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Doluluğun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da eylülde ihalesini tamamlayıp söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz.