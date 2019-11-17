HABER

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:15 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter’in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Bakan Ersoy’un mesajı şöyle:“Türk tiyatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız Kenter’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter’in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy’un mesajı şöyle:
“Türk tiyatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız Kenter’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Henüz dün hastanede ziyaret ettiğim sanatçımızın sağlığına dair beslediğimiz umutlar, maalesef yerini kaybından doğan acıya bırakmıştır. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Tiyatro perdesi, onun seviyesinde bir sanatçıyı çok ender barındırmıştır ardında. O sahneler çok nadir şahit olmuştur, canlandırmadan öte karakterin kendisinin sayfalardan çıkıp bir ses, bir beden, bir gerçek oluşuna...
İnanıyorum ki, Yıldız Kenter’in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır.
Hepimizin başı sağ olsun.”

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Edirne'de düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 11 yaralıEdirne'de düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 11 yaralı
Almanya'da yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ele alındıAlmanya'da yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ele alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.