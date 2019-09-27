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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un Dünya Turizm Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül “Dünya Turizm Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.“Dünya Turizm Günü” dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir mesaj yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül “Dünya Turizm Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
“Dünya Turizm Günü” dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir mesaj yayınladı. "Turizm dünyada en hızlı büyüme gösteren ekonomik faaliyetlerinden biridir" diyen Ersoy’un mesajı şu şekilde:
“Bugün elliden fazla iş koluna doğrudan ya da dolaylı etkisi olan turizm, alt sektörlere talep sağlaması ve istihdam yaratması nedeniyle önemi gün geçtikçe artan stratejik bir sektör konumundadır. Bu yıl “Turizm ve İstihdam: Herkes için Daha İyi Bir Gelecek” teması ile kutladığımız Dünya Turizm Günü’nde büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki zenginliklerimiz ve sunduğumuz ayrıcalıkların yanında nitelikli insan kaynağımızla da büyük fark yaratacağız. Ülkemizin turizm alanındaki büyük potansiyelinin ve birikiminin farkındalığı ile hareket eden Bakanlığımız, sektördeki istihdam ihtiyacına üst düzey nitelikte insan kaynağı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliğine gitmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerimizin eğitiminde yeni bir sayfa açtık. Çocuklarımız, turizmin çok önemli bir iş sahası olduğunu ve bunun bir parçası olmanın değerini anlayan, en az 3 dil bilen, 6 ay yoğunlaştırılmış beceri eğitimi alarak teorik bilgisi kadar deneyimiyle de sektöre hazır bireyler olarak yetişecekler. İnanıyorum ki geleceğin üst düzey yöneticileri ve genel müdürleri turizm meslek lisesi mezunlarından çıkacaktır. Rekorlarla geride bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık süreç göstermiştir ki Türkiye turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Devletimizin büyük desteği, Bakanlığımızın reel ve akılcı stratejileri, sektör paydaşlarımızın gösterdiği ilkeli ve kararlı duruş ile dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkisini en aza indirgeyerek, yükselişimiz hız kesmeden sürecektir. Turizme emek veren tüm sektör paydaşlarımızın ve çalışanların Dünya Turizm Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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