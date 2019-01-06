Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilet hasılatı konusunda şeffaflığı sağlamak için bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımın mecbur tutulacağını belirterek, "Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifreyle rakamları görebilecek." dedi. Bakan Ersoy, Habertürk televizyonunda yayımlanan "Açık ve Net" programına katıldı. Sinema yapımcılarıyla dağıtım şirketleri arasında son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oyuna bir kural konulacaksa, bunu devletin yapacağını söyledi. Tarafların bilet hasılatı üzerinden gelir paylaşımına gittiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Gelir paylaşımı üzerine bir sistem oluşturduysanız, bunda önemli olan şeffaflıktır. Biz bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifre ile rakamları görebilecek." diye konuştu. Turizm alanında yapılan çalışmalar da sorulan Ersoy, nitelikli turistin hedeflendiğini, Çin, Japonya, Güney Kore gibi alternatif pazarlara açılmanın yanı sıra Batılı turist sayısını da arttırmayı öngördüklerini vurguladı.

Bu yıldan itibaren turizm tanıtma politikalarında ciddi bir değişime gidileceğine işaret eden Bakan Ersoy, "Sosyal medya, dijital tanıtımlar ön plana çıkmaya başladı. Tanıtımda herkesi kullanacağız." ifadesini kullandı. Mehmet Nuri Ersoy, özellikle İstanbul'daki taksicilere yönelik soru üzerine, taksici dernekleriyle görüşülüp projeler hazırlandığını, yıl sonuna kadar bu konudaki sıkıntıların giderileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültürel politikalar konusundaki hassasiyetini vurgulayan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız sanatın gelişmesini, sanatçıların çoğalmasını istiyor. Bugüne kadar istediğimiz, talep ettiğimiz her desteği verdi." şeklinde konuştu. Kültür ve turizmin birbirini tamamlayan konular olduğunu, Bakanlığın her iki alanının birbirini bütünlediğini belirten Bakan Ersoy, kazı çalışmalarını turizm kaynaklarıyla destekleme kararı aldıklarını da kaydetti. Ersoy, aralık ayı sonunda çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarında çalışan 2 bin 500 süreli sözleşmeli personelin artık yevmiye ile değil yıllık olarak çalışmasının sağlandığını bildirdi.

- "Kisebükü'nde verilmiş bir yapılaşma izni yok" Mehmet Nuri Ersoy, sit alanı olan Kisebükü Koyu'na otel yapılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine, Kisebükü'nde verilmiş herhangi bir tahsis ya da yapılaşma izni bulunmadığını söyledi. Kisebükü'nün 1. derece doğal sit alanı ve arkeolojik alan olduğu için bir alan tahsis edilmesinin ve imar izni almasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Ersoy, "Bilinçli olarak Kisebükü diye, buranın kuzeyinde yer alan, Adalıyalı mevki dediğimiz noktada, 2005 yılında açık tahsis ihalesiyle en yüksek teklifi verdiği için benim firmam tarafından kazanılan yeri algılatmak istiyorlar. Üzerinden 12 yıl geçmiş bir alan, yeni bir konuymuş, Kisebükü imiş gibi algılatılmaya çalışılıyor. Açıkçası ben bu olayı çok manidar buluyorum." dedi. "Keçi Adası'nda otel sattığınız iddiası doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Bakan Ersoy, teknoloji yazılımlarıyla oluşturulmuş global dağıtım platformlarına otellerin ve acentaların entegre olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Her gün yüzlerce otel buraya ekleniyor. Milyonlarca otel sizin sisteminize düşüyor. Sakıncalı gördüğünüz ya da çalışmak istemediğiniz bir otel olduğunda manuel bir şekilde tespit edip, sistemden çıkartmanız gerekiyor. Bizim firmamız Keçi Adası'nda bulunan yeri sisteminden çıkarttı. Burada bir satış yok." diye konuştu.