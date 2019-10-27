Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'daki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan, Kommagene Krallığı'nın yazlık başkenti ve yönetsel merkezi olarak bilinen Arsemia Antik Kenti'ni ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'den bilgi aldı.

Kommagene Krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezarı olan Karakuş Tümülüsü'nü de gezen Ersoy, burada fotoğraf çektirdi.

Tarihi Cendere Köprüsü'nde de incelemelerde bulunan Ersoy, daha sonra Adıyaman kent merkezindeki Perre Antik Kenti'ndeki mezar odaları ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, restorasyonu devam eden Eski Kahta Kalesi içinde incelemelerde bulanarak, yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.

Adıyaman Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy, buradaki eserleri inceledi.

Ersoy'a ziyaretinde, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile kurum müdürleri eşlik etti.

