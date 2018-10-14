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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ağrı'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Bakan Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, bölgede yapılan terör operasyonlarıyla huzur ve güvenlik ortamının yeniden sağlandığını söyledi.

Bundan sonra önemli olanın bu ortamı korumak olduğunu belirten Ersoy, "Ticareti ve ticaretin en büyük paydası olan turizmi kalıcı bir şekilde tekrar canlandırmamız gerekiyor. Neler yapabileceğimizi görmek, istişarelerde bulunmak için Sayın Valimizin ve milletvekilimizin davetiyle buraya geldim. Bazı istişarelerde bulunduk, kendileri de bazı hazırlıklar yapacaklar." ifadesini kullandı.

Mart ayında Ağrı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Birkaç ay içinde Ağrı ile ilgili çok ciddi bir eylem planı hazırlayacağız, turizm ile ilgili. Mart ayında bunu sizlerle paylaşıp hayata geçirmeye başlayacağız. Buranın iki önemli yeri var, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı, hem o bölgeye hem de Ağrı Dağı'nın tekrar tırmanışa açılması için komutanlarla da konuştuk Doğubayazıt'tan gelirken. Allah'ın izniyle 2020 yılına yetişecek ama biz 2019'un Mart ayı itibarıyla Ağrı'ya ciddi bir pozitif ayrımcılık yaparak ciddi bir yatırım planlayacağız."

Ersoy, Doğubayazıt ilçesinde yeni bir müze yapılacağını ve tarihi eserlerin bu müzede sergileneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıya, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın da katıldı.

Toplantının ardından Bakan Ersoy, hava yoluyla kentten ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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