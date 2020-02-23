HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Eskimo usulü balık avladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Eskimo usulü balık avladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ın Arpaçay ilçesinde yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binip, Eskimo usulü balık avladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cumartesi günü öğle saatlerinde uçakla Erzurum'a geldi. Bakan Ersoy, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Doğu Ekspresi'ne bindi. Bakan Ersoy, yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmciler ile bir araya geldi. Geceyi burada geçiren Ersoy, bugün sabah saatlerinde beraberindeki heyetle kara yolu ile Kars'ın Arpaçay ilçesine geçti.

Çıldır Gölü kenarındaki Kütükev Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı yapan ve yöre halkı ile sohbet eden Bakan Ersoy, daha sonra yan tarafta bulunan, yüzeyi buzla kaplı göle çıktı. Ersoy, atlı kızağa binip, eskimo usulü balık avladı. Çıldır Gölü'nün muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Turizm açısından çok önemli. Yüzey buz tutan gölde atlı kızakla kayıp daha sonra Eskimo usulü balık avlamak güzel bir duygu" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nü gezmeye gelenlerle de sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Heyelan nedeniyle 9 kişinin yaşadığı bina boşaltıldıHeyelan nedeniyle 9 kişinin yaşadığı bina boşaltıldı
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
1/
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çıldır Gölü

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Diğer Haberler
Gülistan Doku için özel ekip oluşturuldu

Gülistan Doku için özel ekip oluşturuldu

Heyelan nedeniyle 9 kişinin yaşadığı bina boşaltıldı

Heyelan nedeniyle 9 kişinin yaşadığı bina boşaltıldı

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ürküten sesler! Aygır Gölü'ndeki buzullar erimeye başladı!

'İnsanı ürperten bir görüntüsü var'

Büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Elazığ'daki okullar yarın açılıyor

Elazığ'daki okullar yarın açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.