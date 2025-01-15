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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tamer Karadağlı bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tamer Karadağlı bir araya geldi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.01.2025 10:48
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bir araya gelerek 2023-2024 tiyatro sezonunu değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tamer Karadağlı bir araya geldi

Devlet Tiyatroları, geçtiğimiz sezon tarihî başarılara imza atarak önemli rekorlar kırdı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti.

2025 yılı hedeflerine de değinen Ersoy, "2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

2 MİLYONU AŞKIN SEYİRCİ İLE TARİHÎ ZİRVE

Sezon boyunca %66 artışla 2.149.361 seyirci ağırlayan Devlet Tiyatroları, 224 farklı oyunla sanatseverlerle buluştu. 737 turne ve 59 sahne ile tiyatro sanatı yurdun dört bir yanına ulaştı.

Şehrin sınırlarını aşan tiyatro etkinlikleri kapsamında “Kamyon Tiyatro” ile 55 il ve 80 ilçede 41.848 kişi tiyatro ile buluştu. Bu projeyle tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanatın insanların ayağına gitmesi sağlandı.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR YENİLENDİ

Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliklerini yeniden kazanarak uluslararası platformda yerini pekiştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Tiyatrolarına sanatçı ve teknik destek sağlanarak tiyatro sanatının gelişimine katkı sunuldu.
Düzenlenen 9 tiyatro festivalinde 424 temsil sunulurken, 126.163 seyirci ile rekor kırıldı. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 60 oyun ve 175 temsil sahnelenerek toplamda 63.518 izleyiciye ulaşıldı.

2024 yılı, Devlet Tiyatrolarının bir sezonda en fazla ödül aldığı yıl oldu. 59 farklı ödül ile başarılar taçlandırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy Tamer Karadağlı
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