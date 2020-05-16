Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var"