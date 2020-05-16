Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmel