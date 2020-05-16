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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmel

ANTALYA HABERLERİ  | 16.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var"


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Akşam
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Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Azim Eczanesi
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Buyrukçu Eczanesi
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