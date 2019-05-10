Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’daki kaçak yapılaşmalarla ilgili, "Kapadokya’ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Bizim hedefimiz yıkmak değil. Hedefimiz kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak" dedi.

