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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme için tarih verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme için tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nisan sonu mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Mayıs sonuna doğru iç turizmde de hareket başlayacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme için tarih verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Turizmde koronavirüs önlemlerine ilişkin bilgiler veren Bakan Ersoy, şunları söyledi;

BAKAN ERSOY MAYIS SONUNU İŞARET ETTİ

"Nisan sonu mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Mayıs sonuna doğru iç turizmde de hareket başlayacak. "

TURİZMDE SERTİFİKASYON DÖNEMİ

Korona olmayan alanlar için uluslararası kabul gören bir sertikasyon bir sistemi oluşturuyoruz. Tesislerde sertifikasyondönemi
başlayacak.

Tesislere önlemleri aldıktan sonra sertifika verilecek. Büyük tur operatörlerinin de bu konuda fikirlerini istedik o fikirleri de bu sistemin içine dahil edeceğiz.

Virüs süreci bittikten sonra ilk etapta Asya ülkeleri gelir diye düşünüyorum.

TÜRSAB'dan gelen eleştirilere kesinlikle katılmıyorum. 9500 seyahat acentesi var. Bu acentelerin içinde bana kaç tane marka sayabilirsiniz. Ben 85 yılından beri bu sektördeyim. En fazla 100 tane sayabilirim. Markanız gerçekten değerli ise şirketiniz köklü ve iyi bir firmadır. Firmanızın borçlarını eski şirkete bırakıp ünvan ve markanızı akrabanızın üzerine kurduğunuz başka bir şirkete aktarmak isterseniz geride birçok turizm tedarikçisi mağdurlar yaratıyorsunuz. Bu geçmişte defalarca oldu o nedenle belge devri yasaklandı. Şu an sektörün ihtiyacı olduğu için belge devrine izin verelim dedik. Art niyetliliğin önüne geçmek zorundayız. Sektördeki mağduriyeti gidermek için çalışıyoruz. Ortada sakıncalı bir şey görmüyorum. Arkadaşların sorunları düzeldi diye düşünüyorum.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinde maaşlar 5 Mayıs'ta yatacak.


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Bakan Ersoy turizm koronavirüs

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