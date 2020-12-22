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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır."

MERSİN HABERLERİ  | 22.12.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır."


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Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Adem Eczanesi
Akdeniz
Cevheroğlu Eczanesi
Akdeniz
Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Aytaç Eczanesi
Mezitli
Sude Eczanesi
Mezitli
Çavuşlu Eczanesi
Toroslar
Şifa Eczanesi
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