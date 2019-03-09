Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yaptırılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi'nde bulunan ve restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Ersoy'a incelemeleri sırasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

Ersoy, daha sonra Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı izledi.

