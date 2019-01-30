Antalya’da turizmcilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “5 yıl içinde turist sayısını da arttıracağız. Hem turist sayısını arttırmaya devam edeceğiz, hem de gelirimizi bin dolara getireceğiz. Çok iddialı bir hedeftir.” dedi. Aynı zamanda Ersoy turizmcilere, “Kışın peynir ekmek fiyatına otel satıyorsunuz. Olmaz o şekilde.” diyerek arttırmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) turizm temsilcileri buluşmasına katıldı.

2018 yılının sayısal olarak çok güzel geçtiğini bildiren Bakan Ersoy, geçtiğimiz sezon beklentilerin üzerinde bir turizm sezonu geçtiğini kaydetti. 2019’un verilerinin de oldukça çarpıcı ve güzel olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Rakamlar ciddi yükselişte. Bu gidişte 2018’deki benzer büyümeyi 2019’da da yakalayacağız gibi duruyor. Bu hızlı büyümeler devam edecekse bizim için önemli konu büyümeden kaynaklanacak kapasite sorunlarını karşılayabilmek.” dedi.

Bu sabah Antalya Havalimanı’nı ziyaret ettiklerine değinen Ersoy şöyle konuştu: “TAV artık yeni işletmeci olarak devreye girdi. Şanslıyız aslında çünkü TAV çok profesyonel bir havalimanı işletmecisi. Olası kapasite sorunlarını dikkate alarak yatırıma başlamış. 2019 yılındaki olası, şuan ki rakamlarla da kendini ciddi şekilde hissettiren. Özellikle personel sayısıyla ilgili yüzde 30 civarında artış var. Bu çok iyi bir olay. Muhtemelen biz 2019 yaz sezonunda havalimanında ciddi bir sorun yaşamayacağız. Olası olumsuzluklarla karşı havalimanımız tedbirli olacak.”

“Kapasitesi ciddi oranda arttırıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesiyle, Antalya’nın alt yapısıyla ilgili çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Ersoy, sektör, belediye ve bakanlık olarak çalışma programı başlattıklarını söyledi. İlk protokolü Belek bölgesinde hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Ersoy, “Kapasitesi ciddi oranda arttırıyoruz. İki aşamalı bir ihale olacak. İlk aşamasında ihtiyaç olan kapasite devreye alınacak, 2020 itibariyle Belek bölgesi olacak. Belek’ten sonra ikinci yerimiz Kemer Bölgesi. Kemer arıtmayla ilgili çalışma başlattık. Kemer Belediyesi’nin mevcut çalışması vardı onun üzerine çalışıyoruz. Birkaç ay içine onu da sonuçlandıracağız. Onu da Turizm Bakanlığı olarak ihale kapsamında alacağız. Yatırımını da başlatacağız. 2020 itibariyle Kemer’de arıtma sorunu kalmayacak. Onu yine hem otelciler, hem belediye olarak hep beraber el birliğiyle sonuçlandıracağız. Bu tarz çalışama metodunu bütün kıyı bölgelerinde planlıyoruz. Kemer’den sonra Side, Alanya ve yukarıya doğru Ege Bölgesi’ndeki bütün turistik alanların alt yapı kapasitelerini artıracağız ve yenileyeceğiz." dedi.

“Önce kişi başı gelire konsantre olmamız gerekiyor”

Turizmde sayısal gelirlerin konuşulmaya başlandığı söyleyen Bakan Ersoy, “En büyük sıkıntımız buydu. ‘Kişi başı gecelik gelirimiz ne oldu?’ ilk sorulması gereken soru bu olmalı. Önce kişi başı gelire konsantre olmamız gerekiyor. Nicelikli turistten nitelikli turiste başlamamız gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu değişime fazlasıyla hazırız. Geçmişte yapılanlar yanlış mıydı hayır doğruydu. Biz turizm maalesef geç bindik. En arka vagondan önlere doğru yavaş yavaş ilerleyerek gidiyoruz. Jeopolitik olarak bulunduğumuz konumda bazen bize mehter marşı oluyor. Bir ileri iki geri yapmak durumunda kalıyoruz. Bu Türkiye’den kaynaklı bir durum değil, Türkiye’nin bulunduğu konumdan dolayı. Bazen bize çok akıl veren turizmci dostlarımız oluyor. Bende bazen soruyorum ‘komşularını bir saysana arkadaş’. Komşularını saydığı zaman bizim komşularla onların komşuları çok çok farklı. Türkiye’yi her ortamda herkesle kıyaslamamız gerekiyor. Yerdeki ülkelerin geldiği noktaları hedef almalıyız. İlk onlara yetişmeli daha sonrada onları geçmeliyiz. Biz Türk insanı olarak hem çalışkan, hem de hırslıyız. Ama hırsı da bazen karıştırıyoruz.”

“Peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz”

Otel sahibi olmanın, çok fazla yatak kapasitesine sahip olmak anlamına gelmediğinin altını çizen Ersoy, “İşimizi doğru yapmak, başarı getirir. Çok fazla yatağının olması sizi çok başarılı turizmci yapmaz. Turizmi doğru yapıyor olmanız lazım, nitelikli turizme dikkat ederek davranmanız lazım, söylemesi çok kolay ama yapması meşakkatli ve uzun bir süreç. Bunu başarıyla yapmak için çok detaylı düşünmemiz ve detaylı çalışmanız gerekiyor. 5 yıllık programla bunu başarırsak zor bir işin altından kalkmış olacağız. Hele hele bu hafta baktığınız zaman; mesela şuan ne geliyor, 2019-2020 kış turizmi kontratlarını yapıyorsunuz değil mi? Gerekli cesaretler oluştu sizde ve fiyatlarınızı yükselteceksiniz doğru mu? Bakacağız yanı kontratlarınıza tek tek. Gerçekten fiyatlarınızı bir arttırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı arttırmanız gerekiyor. Ama fiyat arttırmak güzel de fiyat aratırken sadece arttırmakla olmuyor. Mutlaka konseptinize bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Sadece fiyat arttırarak bir yere gelemezseniz. Konseptlere ve fiziki ortamınıza bazı ilaveler getirmeniz lazım. Geciktirdiğiniz tadilatlar varsa onları yaptırmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘Kazandığım parayı oraya yatırdı’ diyeceksiniz. Hiçbir şey kalmadıysa yatırım yapmış olursunuz.”