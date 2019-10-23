Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Aratos’un anıt mezarının ortaya çıkarılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin’in Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli-Pompeipolis Antik Kenti’nde astroloji biliminin kurucusu, matematikçi Aratos’un anıt mezarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu haberlerini yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1’inci derece sit alanı içerisinde kalan ve ve ilgili parselin bir kısmında üzeri otlarla kaplı bir tepecik görünümünde olan silindir biçimli astroloji biliminin kurucusu, matematikçi Aratos’un anıt mezarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu şeklinde basın yayın kuruluşlarında yer alan haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli-Pompeipolis’te de gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır. 1999 yılından günümüze sürdürülen Soli-Pompeipolis Antik Kenti kazıları ile Neolitik dönem tabakalarının yanı sıra Arkaik döneme ait bir megaron yapısı, Roma dönemine ait sütunlu cadde, tiyatro, hamam ve antik liman kalıntıları ortaya çıkarılmaktadır. 2004-2019 yılları arasında Soli-Pompeipolis kazıları için Bakanlığımız bütçesinden ödenek aktarılmış olup, antik kentin sınırları içerisinde kalan Aratos’un anıt mezarının da ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır” denildi.

