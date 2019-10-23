HABER

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Aratos’un anıt mezarının ortaya çıkarılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin’in Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli-Pompeipolis Antik Kenti’nde astroloji biliminin kurucusu, matematikçi Aratos’un anıt mezarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu haberlerini yalanladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1’inci derece sit alanı içerisinde kalan ve ve ilgili parselin bir kısmında üzeri otlarla kaplı bir tepecik görünümünde olan silindir biçimli astroloji biliminin kurucusu, matematikçi Aratos’un anıt mezarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu şeklinde basın yayın kuruluşlarında yer alan haberleri yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin’in Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli-Pompeipolis Antik Kenti’nde astroloji biliminin kurucusu, matematikçi Aratos’un anıt mezarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu haberlerini yalanladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1’inci derece sit alanı içerisinde kalan ve ve ilgili parselin bir kısmında üzeri otlarla kaplı bir tepecik görünümünde olan silindir biçimli astroloji biliminin kurucusu, matematikçi Aratos’un anıt mezarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu şeklinde basın yayın kuruluşlarında yer alan haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli-Pompeipolis’te de gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır. 1999 yılından günümüze sürdürülen Soli-Pompeipolis Antik Kenti kazıları ile Neolitik dönem tabakalarının yanı sıra Arkaik döneme ait bir megaron yapısı, Roma dönemine ait sütunlu cadde, tiyatro, hamam ve antik liman kalıntıları ortaya çıkarılmaktadır. 2004-2019 yılları arasında Soli-Pompeipolis kazıları için Bakanlığımız bütçesinden ödenek aktarılmış olup, antik kentin sınırları içerisinde kalan Aratos’un anıt mezarının da ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır” denildi.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Çöpe atılan cam şişeleri sanata dönüştürüyorÇöpe atılan cam şişeleri sanata dönüştürüyor
Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldüUşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.