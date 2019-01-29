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Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:17 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, 2019 yılı için İznik'te ödenek aktarılan tarihi bölgeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te inceleme

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, 2019 yılı için İznik'te ödenek aktarılan tarihi bölgeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı.
2019 yılı yatırım programı çerçevesinde İznik'te bulunan Bakanlık yetkilileri, ilçede devam eden tarihi kazı ve çalışmaları yakından inceledi. Heyet İznik'te ilk olarak Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti. Başkan Sargın, "İznik ilçemizin tarihi ve kültürel alanları için 2019 yılında ödenek aktarılan bölge ve mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere ilçemize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Seyid Aslan ve Birol İncecik Öz ile Daire Başkanı Emel Ataş, İl Kültür Turizm Müdürümüz Ahmet Gedik ile görüşmelerde bulunduk. Görüşmelerimizin ardından ilgili arkadaşlarımız ile planlanan alanlarda incelemelerde bulunuldu" dedi.
Bakanlık yetkilileri ise İznik Müzesi'nin 2019 yılında açılacağını, ayrıca İznik surları ve bazilika için önemli çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Bu yılın İznik açısından milat olacağını belirten yetkililer, UNESCO alanında da önemli yol alınacağını söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te incelemeKültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te incelemeKültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te incelemeKültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te inceleme

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