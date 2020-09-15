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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tiyatro, opera ve bale için yeni karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 22:11 | Son Güncelleme

Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tiyatro, opera ve bale için yeni karar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, açık ve kapalı mekânlarda sahnelecek tüm tiyatro, opera ve bale gösterilerinin yasak kapsamının dışına alındığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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