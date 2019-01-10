HABER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Sanat olmayan yerde hayat olmaz. Bir milleti anlamak için kültürüne, kültürünü görmek için sanatına bakmak gerekir" - "Bu ödül töreni sanatçılara duyulan vefanın ve minnetin bir ifadesidir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatın olmadığı yerde hayatın olmayacağını vurgulayarak, "Bir milleti anlamak için kültürüne, kültürünü görmek için sanatına bakmak gerekir." dedi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde konuştu.

"Samimi münasebetleri ve derin muhabbetleri ile her vesilede sanatçılarımızın yanında bulunan, ödül törenimizde bizleri ev sahipliğiyle onurlandıran, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerine başlayan Ersoy, kültürün, bir milletin tarihi boyunca sahip olduğu, ürettiği ve gelecek nesillere aktardığı soyut ve somut tüm varlığını kapsayan, muazzam bir olgu olduğunu anımsattı.

Mızrabından kalemine bu hafızanın katipleri olup, değerleri canlı tutan sanatçılara saygılarını sunan Ersoy, sonsuzluğa uğurlanan ustalara Allah’tan rahmet diledi.

Ersoy, ödül töreninin sanatçılara duyulan vefanın ve minnetin bir ifadesi olduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki gelecek nesillerimiz de sizlerden el alarak yetişen genç sanatçılarımızla zenginleşecek ve güçlenecektir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, 1979'dan beri kültür ve sanatın her dalında, faaliyetleri ve başarıları nedeniyle sanatçılara ödüller takdim edildiğini belirterek, sanatı ve sanatçıyı himaye eden, gelişmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olan kurumları da taltif ettiklerini bildirdi.

- "Ara Güler'i saygıyla yad ediyorum"

Bu yılki ödüllere de bu anlamda çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam eden, iki kurumun uygun görüldüğünü ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Ekim 2018’de büyük bir ustaya veda ettik. Ara Güler, anı karelere nakşettiği muazzam bir arşivi, o arşivde dile gelen, fotoğraf sanatının zaman ve mekan içindeki yol hikayesini bizlere miras bırakarak aramızdan ayrıldı. Ne mutlu ki henüz o hayattayken başlayan bir çalışmayla bu miras bugün güven altında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin ilkini, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'ne takdim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ara Güler'i bir kez daha saygıyla yad ederken, Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olma özelliğini taşıyan bu eserde, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İkinci ödüle Türk musikisi alanında faaliyet gösteren, köklü bir kurumun layık görüldüğünü belirten Ersoy, Emin Ongan Musiki Cemiyetinin Türk musikisine hizmette 100 yılı geride bıraktığını vurguladı.

Ersoy, cemiyetin yetiştirdiği nice değerle, hem Türk müziğine hem sanat hayatına etkisinin tartışılmaz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hocaların hocası olarak bildiğimiz Emin Ongan'ı, kendi adlarıyla bütünleştirerek ölümsüzleştiren, Üsküdar Musiki Cemiyetinin Türk müziğine katkıları tüm takdirlerin de ötesindedir. Bu duygularla yönetim kurulu üyelerine, öğretmenlerine ve sanatçılarına teşekkürü bir borç biliyor ve kendilerine bu ödülü takdim etmekten duyduğum mutluluğu, ifade etmek istiyorum."

"Düşüncem o ki sanat olmayan yerde hayat olmaz. Bir milleti anlamak için kültürüne, kültürünü görmek için sanatına bakmak gerekir." değerlendirmesinde bulunan Ersoy, milletin binlerce yıllık tarihiyle var ettiği eşsiz kültürünü ölümsüzleştiren, günümüze taşıyan ve nice yeni zenginlikler ekleyerek geleceğe miras bırakan, tüm sanatçılara ve kurumlara şükranlarını sundu.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istediErdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi
Mahir Ünal: Ruh sağlığı yasası Türkiye'nin uzun zamandır gündemindeMahir Ünal: Ruh sağlığı yasası Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.