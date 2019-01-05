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Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne 2018 yılında Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi layık görüldü - Ödüller, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi" layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahiplerinin belli olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçkin eserleri ve örnek hayatları ile kültür ve sanat yaşamımıza önemli katkı sağlayan kişiler ile üstün nitelikli eser ve uygulamalarıyla takdir toplayan kurum ve kuruluşları millet ve devlet adına ödüllendiren Bakanlık Özel Ödülleri'ne 2018 yılında 'Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti' ile 'Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi' layık görüldü. Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunan özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalar için verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerini bulacak."

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla verildiği aktarıldı.

Bu yılki ödüllerin eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy başkanlığında, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Erol Parlak ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'den oluşan jüri tarafından belirlendiği ifade edildi.

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Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi' Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti' Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri"

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