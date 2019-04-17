Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini düzenliyor.

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve müfettişliğe atanma koşulları ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar da yönetmelik ile belirlendi.

Yönetmeliğe göre, Teftiş Kuruluna müfettiş yardımcısı olarak girilecek. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacak ve sözlü sınava yazılı sınavı kazananlar katılabilecek.

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirecek.

Sınava katılacakların, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olması gerekiyor.