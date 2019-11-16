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Kültür ve Turizm Bakanlığından “Dipsiz Göl” açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 01:46 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmaların olduğunu açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmaların olduğunu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

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