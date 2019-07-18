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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müze ve ören yerleri gişe ihalesine yönelik açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerleri gişe ihalesine yönelik çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımlayarak basın yayın kuruluşları tarafından yayınlanan haberlerin ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze ve ören yerleri gişe ihalesine yönelik açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlere ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin olarak bir açıklama yapılması gereği hissedilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerleri gişe ihalesine yönelik çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımlayarak basın yayın kuruluşları tarafından yayınlanan haberlerin ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze ve ören yerleri gişe ihalesine yönelik açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlere ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin olarak bir açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin işletme, idare, güvenlik, bakım ve onarım yetkisi ile müzelerimizde bulunan tarihi eserlerin sorumluluğu Bakanlığımıza aittir. 27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ihale ile verilen yetki ise sadece gişelerin yönetimi ile sınırlıdır."

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