Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Okumadan uçmayın’ projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında yüzlerce Nobel ödüllü eserin de bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi’ni hizmete açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi’nin açılışını 11 Ekim’de yapacağını duyurdu. Edebiyattan çocuk oyun alanlarına yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak kütüphanede okurlar bin 350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödüllü toplam 2 bin 550 yayına ulaşabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 11 Ekim’de açılışını yapacağı İstanbul Havalimanı Kütüphanesi, yoğun yolcu trafiğinin olduğu iç hatlar bağlantı noktasında hizmet verecek. Yurt içi uçuşlarda yolculara çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilmeleri olanağı sunacak kütüphaneden üyelik koşulu ile ödünç kitap da alınabilecek. Okurlar ilk etapta İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü çıkışına konulacak Kitap İade Kutusuna bu kitapları bırakabilecekleri gibi isteyenler Türkiye’deki herhangi bir halk kütüphanesine de teslim edebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA iş birliğinde hizmet sunacak kütüphaneye 06.30 ile 23.30 saatleri arasında ulaşılabilecek. İGA tarafından yer tahsisi ile altyapının sağlandığı kütüphanede 6 Bakanlık personeli görevlendirilecek. Türkiye’nin en prestijli mekânlarından İstanbul Havalimanı’nda okuma kültürüne ilişkin farkındalık oluşturacak olan Bakanlık, bu hizmeti ile kitaba kolay ulaşma bilincinin oluşturulmasını ve okuma alışkanlığının artırılarak, vatandaşların kütüphanelere yönlendirilmesini hedefliyor.

