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Kültür ve Turizm Bakanlığından ortak Türk Alfabesine ilişkin açıklama geldi: “34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşılmıştır”

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.09.2024 13:41
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9-11 Eylül'de Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başarıyla sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı duruma ilişkin yaptığı açıklamada, eklenecek olan her harfin, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil ettiği bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından ortak Türk Alfabesine ilişkin açıklama geldi: “34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşılmıştır”

Kültür ve Turizm Bakanlığından “Ortak Türk Alfabesi” açıklaması geldi. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumunca düzenlenen üçüncü toplantısını, 9-11 Eylül'de Bakü'de başarıyla gerçekleştirdiği duyurdu. 34 harften oluşan ve Latin temelli olan “Ortak Türk Alfabesi” için anlaşma sağlandı.

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İşte o Türkiye’de kullanılmayan beş harf: Ä - Ň - Ŭ -Q - X

Türk devletlerinden resmi olarak atanmış komisyon üyeleri bir araya geldi. Toplantının temel amacının 2 yıllık ortak çalışma sonucunda elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanarak Türk dilleri için ortak bir alfabe geliştirmek olduğu vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar söylendi:
"Toplantıda, ilk olarak 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı ortak Türk alfabesi projesi kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Komisyon detaylı tartışmalar yürüttü ve bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptı. Bu özverili çalışmanın neticesinde, 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaşılmıştır. Her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir. Bu toplantının başarıyla sonuçlanması tarihi bir anı temsil etmektedir.

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Ortak Türk alfabesinin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, onların dilsel mirasını da korumaktadır. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu, bu süreçteki değerli katkılarından dolayı Türk devletlerinin hükümetlerine ve komisyon üyelerine şükranlarını sunar. İlgili tüm kurumlar, önerilen ortak Türk alfabesinin uygulanmasını aktif bir şekilde desteklemeye davet edilmektedir."
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakü Dil türk
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