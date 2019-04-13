İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, medeniyetlerin şehir olmaya verdiği anlamın önemli olduğunu belirterek, "Şehir olmak, farklılıkları içinde barındırmakla alakalıdır. Bu farklılıklar, birbirinin içinden geçip birbiriyle temas etmeyen galaksiler değildir. Şahsiyetlerini muhafaza ederken, müşterek bir şahsiyet alanında bir üslup üzerinden bütünleşen varlıklardır." dedi
Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı"nın 6. haftası "Diğerini tanıma ve medeniyet karşılaştırmaları" temalı seminerlerle devam etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Vatikan Büyükelçisi Gürsoy, "Medeniyet karşılaştırmaları" başlıklı sunumunda, medeniyetlerin şehir kültürüyle olan bağlantılarına ve medeniyetler arasındaki farklılıklara dikkati çekti.
Gürsoy, şehirlerin oluşturduğu kültürle medeniyetleri temsil ettiğini belirterek, "Medeniyetlerin şehir olmaya verdikleri anlam önemlidir. Şehir olmak, farklılıkları içinde barındırmakla alakalıdır. Bu farklılıklar, birbirinin içinden geçip birbiriyle temas etmeyen galaksiler değildir. Şahsiyetlerini muhafaza ederken, müşterek bir şahsiyet alanında bir üslup üzerinden bütünleşen varlıklardır." diye konuştu.
İslam medeniyetini anlamak için İslam'ın yaşandığı ilk dönemlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Gürsoy, medeniyet algısında bir yöneliş olduğunu ve medenileşmenin hicretle, vahyin anlamını insan olma sürecinde değerlendirebilmek için Medine’ye yönelişle başladığını söyledi.
Gürsoy, medeni olabilmenin en temel şartının "insana verilen değer" olduğunu, aksi takdirde medeniyet ekseninin kaybolacağını dile getirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Onursal Profesörü Selçuk Esenbel de "Kadim Medeniyetler ve Yeni Dünyanın Oluşumu" başlıklı seminerde konuştu.
Esenbel, medeniyet kimliklerinin milletlerin kimliğine dönüştürüldüğü değerlendirmesini yaparak, "Eski evrensel miraslardan kendi kimliğin için bazı şeyleri alıyorsun ama bu ayıklama ve inşa sürecinde evrensel değerlere en uygun, tüm insanlığa hitap edebilecek şeyleri hassasiyetle seçip bunlarla yola devam etmek gerekiyor. Her seçim bir inşadır. Tekrar canlandırırken, tekrar kurguluyorsunuz. Mevcut olanın içinden seçim yapıp evrensel değerlere ışık tutacak şekilde inşa etmek geçmişi taklit değildir, ondan yararlanabilmektir." ifadelerini kullandı.
Medeniyet ve kültür konusunda dünyayı ikna etmek için güzel ve kaliteli çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Esenbel, "İster Türk, ister Bizans, ister İslami miras üzerinden gidin, yapacağınız işlerden gören, duyan insan etkilenecek. İkna eden işin güzelliğidir, estetiğidir." şeklinde konuştu.
Şili'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Paulino Toledo da "Latin Amerika Medeniyetleri ve Kültürleri" sunumuyla Güney Amerika'daki farklı medeniyetlerin günlük yaşamlarından, kültürlerinden ve bunların özelliklerini yansıtan yerel dillerinden örnekler sundu.
- Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi
Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı" kapsamında katılımcılara 3 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Yurt içinden ve yurt dışından programa katılanlar, hafta sonu İstanbul'daki merkezde eğitim alırken, hafta içinde ise uzaktan öğrenme sistemiyle eğitim ve sınavlara dahil olabiliyor.
Üç aylık eğitim programı sonunda başarı gösteren katılımcılar, geliştirecekleri Kültürel Diplomasi projelerini Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışındaki merkezlerinde uygulama imkanı bulacak.
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