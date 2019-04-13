Gürsoy, şehirlerin oluşturduğu kültürle medeniyetleri temsil ettiğini belirterek, "Medeniyetlerin şehir olmaya verdikleri anlam önemlidir. Şehir olmak, farklılıkları içinde barındırmakla alakalıdır. Bu farklılıklar, birbirinin içinden geçip birbiriyle temas etmeyen galaksiler değildir. Şahsiyetlerini muhafaza ederken, müşterek bir şahsiyet alanında bir üslup üzerinden bütünleşen varlıklardır." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı"nın 6. haftası "Diğerini tanıma ve medeniyet karşılaştırmaları" temalı seminerlerle devam etti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, medeniyetlerin şehir olmaya verdiği anlamın önemli olduğunu belirterek, "Şehir olmak, farklılıkları içinde barındırmakla alakalıdır. Bu farklılıklar, birbirinin içinden geçip birbiriyle temas etmeyen galaksiler değildir. Şahsiyetlerini muhafaza ederken, müşterek bir şahsiyet alanında bir üslup üzerinden bütünleşen varlıklardır." dedi

İslam medeniyetini anlamak için İslam'ın yaşandığı ilk dönemlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Gürsoy, medeniyet algısında bir yöneliş olduğunu ve medenileşmenin hicretle, vahyin anlamını insan olma sürecinde değerlendirebilmek için Medine’ye yönelişle başladığını söyledi.

Gürsoy, medeni olabilmenin en temel şartının "insana verilen değer" olduğunu, aksi takdirde medeniyet ekseninin kaybolacağını dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Onursal Profesörü Selçuk Esenbel de "Kadim Medeniyetler ve Yeni Dünyanın Oluşumu" başlıklı seminerde konuştu.

Esenbel, medeniyet kimliklerinin milletlerin kimliğine dönüştürüldüğü değerlendirmesini yaparak, "Eski evrensel miraslardan kendi kimliğin için bazı şeyleri alıyorsun ama bu ayıklama ve inşa sürecinde evrensel değerlere en uygun, tüm insanlığa hitap edebilecek şeyleri hassasiyetle seçip bunlarla yola devam etmek gerekiyor. Her seçim bir inşadır. Tekrar canlandırırken, tekrar kurguluyorsunuz. Mevcut olanın içinden seçim yapıp evrensel değerlere ışık tutacak şekilde inşa etmek geçmişi taklit değildir, ondan yararlanabilmektir." ifadelerini kullandı.