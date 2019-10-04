Kültürün, boşlukta tekevvün etmediğini aktaran Alatlı, "Toplum üzerini istediğiniz değerlerle doldurabileceğiniz boş bir sayfa, 'tabula rasa' değildir. Avro Amerikan kültürünün temeli, Yunan ve Roma'nın ötesinde Hristiyan akidesi ile örülüdür. Meğerki bir mucize olsun ve bu uygarlıkların vazettikleri değerleri tartışmasız benimseyin, 'Batılı' olamazsınız. Gerek Osmanlı gerekse de Cumhuriyet aydınları ancak farkındalık yaratabilirlerdi. Onlarda o kadar yapabildiler." ifadelerini kullandı.

- "14 yıl, milletlerin hayatında anlamlı olamayacak kadar kısa bir süredir"

Alatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi iktidarız fakat hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var' ifadesini, "Kendilerinin kaygılarını anlamaz değilim ama 14 yıl, milletlerin hayatında anlamlı olamayacak kadar kısa bir süredir. Bakın, 200, 250, 300 yıllık sürelerden bahsediyoruz. 14 yıl bir nesil bile sayılmaz." şeklinde yorumladı.

Dünyada kültürel iktidarın Batı merkezli olduğuna dikkati çeken Alatlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültürel iktidar diye bir şey var tabii. Batı'nın günümüzdeki kültürel iktidarı bir vakıadır. Protestan reformundan başlatırsak, adamların asgari 500 yılda oluşturdukları kodları var. Olsun. Kültürel iktidar varsa, kültürel muhalefet de vardır. Mesele, muhalefetin kıymetini bilmek, değerlerine yılmadan, dejenere etmeden sahip çıkma meselesidir."

- "İdeolojik yorgunluklardan genç kuşakları korumalıyız"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de "Kültür sanatseverlerin buluşma noktası: TRT 2" başlıklı röportajında TRT 2'nin kültür ve sanatın adresi olduğunu vurgulayarak, "TRT 2, ana akım televizyon kanallarının ve diğer tematik kanalların aksine daha sakin, daha naif, içerik ve estetik odaklı bir yayıncılık vizyonuyla yola çıktı. Hayata dair fikirleri olan, derinlikli düşünceye önem veren, popülerlikten önce niteliği önemseyen izleyicilerimiz için tasarlandı. Sıklıkla yaptığımız bir vurgu var, TRT 2 sadece bir kanal değil, TRT 2'yi daha geniş tabanlı bir platform, çok boyutlu, çok mecralı bir kültür sanat markası yapma hedefimiz var." şeklinde konuştu.