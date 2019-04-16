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"Kültürel mirasımızı bir şekilde çalıştığımız sanat diliyle dünyaya aktarmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:54 | Son Güncelleme

Sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün: - "Kültürel anlamda çok kıymetli ve zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu kültürel mirasımızı bir şekilde çalıştığımız sanat diliyle dünyaya aktarmalıyız. Sinema da bu anlatımın en güzel dili" - Sinema oyuncusu İsmail Hacıoğlu: - "Ne yapıyorsak en iyisini yapmak bu vatanın evlatları olarak en büyük görevimiz. Hikayelerimizi anlatabildiğimiz sürece var olmaya devam edeceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün, Türkiye'nin kültürel anlamda çok kıymetli ve zengin bir ülke olduğunu belirterek, "Bu kültürel mirasımızı bir şekilde çalıştığımız sanat diliyle dünyaya aktarmalıyız." dedi.

Ürün, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da katıldığı söyleşide, sinemanın toplum bilincini oluşturmadaki gücüne değindi.

Sinemanın ticari kaygıların yanı sıra daha çok gönül işiyle ortaya çıkacak bir sanat olduğunu ifade eden Ürün, "Kültürel anlamda çok kıymetli ve zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu kültürel mirasımızı bir şekilde çalıştığımız sanat diliyle dünyaya aktarmalıyız. Sinema da bu anlatımın en güzel dili." diye konuştu.

Sinemayla ilgilenen öğrencilere önerilerde bulunan Ürün, şöyle konuştu:

"İzlediğimiz filmlerden ve dizilerden aslında dersler çıkarmamız lazım. Filmin sanat yönünü her zaman tartışmalıyız. Bu alanla uğraşmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, sinemanın sevmeden yapılamayacağı kanaatindeyim. Sinemaya tamamıyla ticari yönüyle bakmamamız lazım. Oyuncunun yakıtı duygudur."

- "Batık denizaltı Dumlupınar'ı çıkarmayı arzuluyoruz"

Oyuncu İsmail Hacıoğlu da 2020 yılında vizyona girmesi planlanan "81 Kahraman: Denize Vurulan Kahramanlık Mührü" isimli filmle ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Filmin 1953'te İsveç bandıralı bir gemiyle çarpışarak Çanakkale Boğazı'nın derinliklerine gömülen Dumlupınar denizaltısını konu alacağını ifade eden Hacıoğlu, "Filmin çekimlerine haziranda başlıyoruz. Yapımcımız Mustafa Uslu'nun bu filmimizle ilgili güzel bir hayali var. Bu kapsamda filmden gelecek bütçeyle 65 yıldır batık denizaltı Dumlupınar'ı çıkarmayı arzuluyoruz." diye konuştu.

Hacıoğlu, öğrencilere çok çalışmalarını öğütleyerek, "Ne yapıyorsak en iyisini yapmak bu vatanın evlatları olarak en büyük görevimiz. Hikayelerimizi anlatabildiğimiz sürece var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan oyunculara hediye takdim etti.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi İsmail Hacıoğlu İsmail Hakkı Ürün oyuncu sanat söyleşi

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