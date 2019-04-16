GAZİANTEP (AA) - Sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün, Türkiye'nin kültürel anlamda çok kıymetli ve zengin bir ülke olduğunu belirterek, "Bu kültürel mirasımızı bir şekilde çalıştığımız sanat diliyle dünyaya aktarmalıyız." dedi.

Ürün, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da katıldığı söyleşide, sinemanın toplum bilincini oluşturmadaki gücüne değindi.

Sinemanın ticari kaygıların yanı sıra daha çok gönül işiyle ortaya çıkacak bir sanat olduğunu ifade eden Ürün, "Kültürel anlamda çok kıymetli ve zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu kültürel mirasımızı bir şekilde çalıştığımız sanat diliyle dünyaya aktarmalıyız. Sinema da bu anlatımın en güzel dili." diye konuştu.

Sinemayla ilgilenen öğrencilere önerilerde bulunan Ürün, şöyle konuştu:

"İzlediğimiz filmlerden ve dizilerden aslında dersler çıkarmamız lazım. Filmin sanat yönünü her zaman tartışmalıyız. Bu alanla uğraşmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, sinemanın sevmeden yapılamayacağı kanaatindeyim. Sinemaya tamamıyla ticari yönüyle bakmamamız lazım. Oyuncunun yakıtı duygudur."