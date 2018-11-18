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Kültürhane: 'Tohum Atıyoruz Biz'

18.11.2018 00:55 | Son Güncelleme

“Barış imzacısı” oldukları için Mersin Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen üç akademisyenin kurduğu Kültürhane, kütüphanesindeki 10 binden fazla kitapla kentin önemli bir açığını kapatıyor. Kültürhane’de müzik dinletilerinden ekoloji sohbetlerine birçok kültürel etkinlik düzenleniyor

Kültürhane: 'Tohum Atıyoruz Biz'

“Barış imzacısı” oldukları için Mersin Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen üç akademisyenin kurduğu Kültürhane, kütüphanesindeki 10 binden fazla kitapla kentin önemli bir açığını kapatıyor. Kültürhane’de müzik dinletilerinden ekoloji sohbetlerine birçok kültürel etkinlik düzenleniyor.

Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden ihraç edilen Ufuk Bayraktar’a göre Kültürhane’nin temel misyonu “Bu ülkede hala bir şeyler yapılabileceği” fikrini canlı tutmak. “Bir umut adası diyoruz buraya. Biz hala umudumuzu kesmedik.” diyen Bayraktar kente dair bilgi yaratmaya çalıştıklarını söylüyor.

Kültürhane’de bu amaçla bir Mersin kitaplığı kurulmuş. Mersin’le ilgili ve Mersinli yazarların tüm kitaplarını burada toplamaya çalışıyorlar.

Bayraktar, "Bisikletçiler de burada toplanıyor, dalgıçlık tarihi eğitimi de veriyoruz. Yelken üzerine, motosiklet için güvenli sürüş teknikleri üzerine, ekoloji, tarım, gıda üzerine eğitimler de veriliyor. Tohum atıyoruz biz. O tohum belki fide olacak, belki fidan olacak, belki bir gün orman olacak” diyor.

Mersin Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden ihraç edilen Deniz Altınay da kendilerini asıl motive eden şeyin, KHK ile işlerinden olan akademisyenlerden kalan kitapların okuyucu ve öğrencilerle yeniden buluşabilmesi fikri olduğunu söylüyor. Altınay’a göre, sosyal bilimler ağırlıklı onbinden fazla kitaptan oluşan kütüphanenin olanakları üniversite kütüphanesinden bile fazla.

Kültürhane’de bir de askıda üyelik uygulaması var. Maddi durumu iyi olanlar, olmayanlar için kütüphane üyeliği satın alıp askıya bırakıyor. İhtiyacı olanlar bu üyeliklerden yararlanıyor.

Kültürhane’ye sık sık geldiğini söyleyen Gül Yüksel, ihraçların beklenmeyen bir etki yarattığını savunuyor: “Bilgiyi, fikri sokağa taşıyan bir işe yaradı bu kazayla yarattıkları sonuç. Sokaktan geçen herhangi biri artık okul duvarlarına takılmadan fikirle daha rahat buluşabilir oldu.”

“Barış imzacısı”, kamuoyunda "hendek operasyonları” olarak bilinen; güvenlik güçleriyle PKK arasındaki çatışmalar sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve operasyonların son bulması çağrısı yapan bildiriyi imzalayan akademisyenler için kullanılan bir tabir. Bildiriyi 89 üniversiteden 1128 akademisyen imzalamıştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2015-16 arasındaki çatışma ve operasyonlar sonucu Cizre, Silopi, Sur ve Nusaybin’de toplam nüfusun yüzde 22’si göç etmek zorunda kalmıştı.

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