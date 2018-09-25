HABER

Kültürpark için kritik karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi, meslek odalarının koruma imar planı hazırlanmasını beklediği Kültürpark için kritik bir karar imza attı.

Kültürpark için kritik karar

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, meslek odalarının koruma imar planı hazırlanmasını beklediği Kültürpark için kritik bir karar imza attı. Belediye meclisi, Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan hizmet binasını, 3 yıl süreyle yeni kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin Rektörlük ve Akademik Birimleri'nin eğitim hizmetlerinde kullanılması için tahsis etti. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, kararı doğru bulmadıklarını söyledi.
İzmir’de özel bir hastane sahibi olan, ayrıca uzun yıllar Bucaspor’da yöneticilik görevi üstlenen iş adamı Mehmet Bektur tarafından yeni kurulan vakıf üniversitesi için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, meslek örgütlerinin tepkisini çeken bir karar aldı. Meclis, Kültürpark içerisinde, Şube Müdürlüğü olarak kullanılan hizmet binasını, 3 yıl süre ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin Rektörlük ve Akademik Birimleri’ne tahsis etti. Binanın, eğitim hizmetlerinde kullanılması için tahsis edildiği belirtildi.
İzmir Mimarlar Odası Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, bu durumun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Alpaslan, "Vakıf Üniversitesi kuruldu ve buranın rektörlük binası olarak kiraya verildiğini öğrendik. Özel bir vakıfa kiraya veriliyor. Biz bunun doğru bir karar olmadığını düşünüyoruz. Kültürpark’ın koruma amaçlı imar planı yapılırken, ‘bu alanın doğal ve tarihi varlıklarını nasıl koruyabiliriz’ diye bir stratejik plan yapılırken, aynı zamanda Kültürpark içerisindeki bu binanın bir vakfa kiraya vermek birbiri ile çelişiyor. Hem Kültürpark içerisinde olmasından dolayı yanlış, hem de burada belediyenin özel bir mülkünü kiraya vermesinin doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi. Meslek odalarının önümüzdeki günlerde konuya dair kapsamlı bir açıklama yapacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kültürpark için kritik karar

PARTNERMetroya böyle bininceMetroya böyle binince
Kadir Sütçü: Türkiye 7'lik bir depreme hazır olmalıKadir Sütçü: Türkiye 7'lik bir depreme hazır olmalı
Besni’de tek yumurta üçüzlerinin okul heyecanıBesni’de tek yumurta üçüzlerinin okul heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.